Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığının yayımladığı ek genelgeye göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların motorlu araç muayeneleri ertelendi.
Vatandaşlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.
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