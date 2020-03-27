Barış Pınarı bölgesinde 41 mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde mayın ve paylayıcıların tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 antitank mayın ve 38 Claymore tipi el yapımı mayın ile 5 kilo patlayıcı maddenin imha edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, üç antitank mayın, 38 Claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kilogram patlayıcı madde tespit etti. Mayınlar ve patlayıcı madde, METİ timimiz tarafından imha edildi" bilgisi paylaşıldı.
Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, üç adet antitank mayın, 38 adet Claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kg. patlayıcı madde tespit etti. Mayınlar ve patlayıcı madde METİ Timimiz tarafından imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BrdvJUAome— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2020
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