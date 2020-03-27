15 yaş altı enfekte olma riski var mı?

Virüsü semptomsuz geçirenler için bir test var mı?

Emziren anneler ne yapmalı?

İşte çok merak edilen soruların yanıtları...

"Sağlıklı çocuklarda (0-15) yaş arası enfekte olma, zarar görme riski ve Türkiye'de enfekte olmuş çocuk hasta vakası var mı?"

Bir her yaşta bulaşma ihtimali aşağı yukarı aynıdır. Herkese bulaşabilir herkes de bulaştırabilir. Yaşlıda olan yada hastalığı olanlarda bulaştıktan sonra hastalığın şiddetli seyretme olasılığı daha yüksektir. Şiddetli seyredincede Allah korusun ölüm oranı daha yüksektir. 40 yaşının altında ölenler olmak üzere yaş küçüldükçe oran daha düşmek üzere bulaşma ihtimali vardır yine fakat bulaşsa bile bunların semptomsuz ayakta geçirme ihtimali çok yüksek. Türkiye'de çocuk vaka bir iki tane oldu fakat düzgün takipleri yapılıyor.

"Hastalığı semptomsuz dahi olsa geçirmiş olan birinin tespit edilebilmesi mümkün müdür? Böyle bir imkan var mı?"

Hastalığı semptomsuz geçirme şansı var. Bugünlerde herkes çok dikkatli fakat yinede farkına bile varılmayan bulgular olabilir. Yani semptomsuz geçirme şansı var. Bunu yakalama şansı var mı evet, hastalık yaptığı kişilerde olduğu gibi ilk alındığı günden itibaren testlerle bunu gösterme şansımız var. Burundan alınan örneklerle bir de çabuk test olarak gelen parmaktan alınıp geçirmiş olduğunu gösteren.

"Emziren bir anne koronavirüse yakalanırsa, tüm önlemleri alıp sütünü sağanak bebeğe içirebilir mi?"

Sütün çocuğa geçmesi çok önemli çünkü o sütün içerisinde annenin antikorları var. Çocuğun koruyuculuğunun artmasını sağlar. Anne sütü çocuğun ilk aşısıdır. Annenin geçirdiği bütün enfeksiyonların koruyuculuğunu verir bebeğe. Kendi emzirebilir emzireceği zaman mutlaka maskesini düzgün bağlıyor olması lazım ki çocuğuna geçirmesin. Yine de rahatsız olursa sağarak çocuğa verebilir emzirmemek yok tedbir alarak emzirme var. Tedbir de ya maske takmak yada sağanarak.