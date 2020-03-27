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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyeleriyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:38
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