Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da toplandı. Toplantı sonrası saat 19.15’te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.
Etiketler: bilim kurulu Fahrettin Koca koronavirüsSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:00
Son Haberler
- 18:39
- 18:38
- 18:33
- 18:27
- 18:26
Sıradaki Haber
Milli Savunma Üniversitesi sınavı da ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz