Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Üniversitesi sınavı da ertelendi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.
MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2020
Etiketler: milli savunma üniversitesi sınav erteleleme 2020-MSÜSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:54
Son Haberler
- 18:39
- 18:38
- 18:33
- 18:27
- 18:26
Sıradaki Haber
İşte koronavirüsle ilgili merak edilenlerin cevapları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz