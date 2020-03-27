Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahçeli: Koronavirüsle mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ölümcü bir virüs insanlığa adeta savaş açmış durumda. Virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çalışıyoruz. Mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika bahçeli koronavirüsle mücadeleSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:38
Sıradaki Haber
Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz