Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Aydın Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Selim Doğan idaresindeki otomobil, Yusuf Bircan idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Otomobil elektrik direğine, kamyonet ise bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu.
Sürücüler ile otomobildeki Hayriye Doğan, sıkıştıkları araçlardan ekipler tarafından çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Bircan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu açıklandı.
Etiketler: yaralı kaza aydın germencikSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 01:10
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