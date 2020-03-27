KKTC'den gelen 580 kişi yurtlara yerleştirildi
KKTC'den gelen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 580 kişi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Uşak ve Niğde'deki yurtlara yerleştirildi.
KKTC Ercan Havalimanından 130 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 21.00'de Uşak Havalimanına indi.
Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen öğrenciler, gözlem altında tutulacakları Uşak'taki Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna getirildi.
Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen öğrencilerin, 14 günlük karantina sürecinin ardından gidecekleri noktalara yönlendirileceği açıklandı.
450 kişi de Niğde'de yurda yerleştirildi
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
- 06:58
- 06:52
- 06:42
- 06:32
- 06:27