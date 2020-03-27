Haber Giriş: Kaynak: AA
Kütüphanelerin kapalı kalma süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, koronavirüs nedeniyle kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanelerde alınan koronavirüs tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla uyumlu olarak daha önce 30 Mart'a kadar Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılması kararının 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi."
Etiketler: süre uzatıldı kütüphane koronavirüs kapalıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 22:07
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