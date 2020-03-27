Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanelerde alınan koronavirüs tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla uyumlu olarak daha önce 30 Mart'a kadar Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılması kararının 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi."