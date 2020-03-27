Haber Giriş: Kaynak: AA
Günlük koronavirüs tablosu Bakanlığın sayfasında
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunun "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Günlük koronavirüs tablosunun, her gün yenilenen detaylı verilerle Sağlık Bakanlığının COVID-19 sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.
Sayfaya ulaşmak için tıklayınız
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT
Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" açıklamasını yapmıştı.
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