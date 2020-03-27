Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Günlük koronavirüs tablosunun, her gün yenilenen detaylı verilerle Sağlık Bakanlığının COVID-19 sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.

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Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.



https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020

Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" açıklamasını yapmıştı.