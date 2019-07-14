Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.ye (VEDAŞ) ait trafolarda 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 14 ayrı “kablo hırsızlığı” olayında yaklaşık 400 bin TL değerinde kablonun çalınması ile ilgili olarak Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında trafoların bulunduğu güzergâhlar üzerindeki güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık olayının genellikle gece saat 03.00-05.00 arasında gerçekleştirildiği, hırsızlık olayında inşaat makası ve kablo kesme aparatıyla kabloların kesildiği, kablolar kesildikten sonra elektrik akımının çarpmaması için enerji olan ucunun bantlandığı tespit edildi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada demir kesme makası, kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi, bir miktar uyuşturucu madde ve maddeyi kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi.

M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA