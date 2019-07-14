Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber