Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, bahçede ekili halde 70 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Hasbi S. gözaltına alındı.

Ekipler, damlama sulama sistemiyle yetiştirilen ve bahçedeki narenciye ağaçlarının boyuna ulaşan Hint kenevirlerini güçlükle yerinden söktü.

İfadesinde, kullanmak için Hint keneviri ektiğini ileri sürdüğü öğrenilen zanlı, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilere, "Arkadaşımın verdiği bir avuç tohumu ekmiştim, o kadar çıktı." dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA