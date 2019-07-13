İstanbul ulaşımının en önemli noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları hızla devam ediyor.
Köprüdeki çalışma, 3 vardiya olarak gece gündüz sürdürülüyor.
Köprüde 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları, yoğun ve sistemli çalışmalar hedeflenen süreden önce tamamlandı.
Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Tamamlanan çalışmaların ardından Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı.
İkinci etap çalışmalarının başladığı köprüde, Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.
İkinci etabın bayramdan önce bitmesi planlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ikinci etap çalışmalarının Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesinin planlandığını açıkladı.
Kaynak: TRT Haber, AA