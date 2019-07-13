Adana'nın Ceyhan ilçesinde M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aramalarda 69 litre metil alkol bulundu

Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.

Son bir ayda Adana'da 3, Mersin'de 8, Niğde'de bir kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda vatandaşın da kısmi görme kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Kaynak: AA