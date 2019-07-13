119 senaryo, 119 farklı hikaye...

Zorlu bir eleme, atölye ve eğitim sürecini geride bıraktılar. Finalde jürinin karşısına çıktılar.

Sinemaya nitelikli senaryolar, filmler kazandırmak amacıyla 5 Temmuz'da başlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri", İstanbul'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

"Sektörün önünü açmak için birçok proje başlattık"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'de yapılan kurumsal değişikliklere değinerek, "Sektörün önünü açmak ve uluslararası alanda işler yapabilmek amacıyla birçok proje başlattık." diye konuştu.

Süreçleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tasarladıkları projeleri anlatan Eren, "Yapacağımız işlerin kurumsal olarak ayakta kalabilmesi için kurumun sahiplenebileceği, kişilerin yaptığı girişimlerin ötesinde olabilecek bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden de '12 Punto TRT Senaryo Günleri'ni hayata geçirdik. Bazı işler kısmetli doğar '12 Punto TRT Senaryo Günleri' de kısmetli doğdu." ifadesini kullandı.

"Türkiye'deki içeriklerin uluslararası alanda, müthiş bir potansiyeli var"

İbrahim Eren,"TRT olarak biz bu imkanı verdiğimizde; daha önce yaptığımız tv filmleri projesinde de gördük, daha önce belgesel yarışmalarında da, yine senaryo yarışmalarında da gördük. Genç arkadaşlar katılıyorlar. Bir tane örnek vereceğim: Bir çift düğündeki altınlarını bozdurup ilk filmlerini çekmişlerdi. Yine burada da yazdıkları senaryoyla jürinin en beğendiği senaryolardan biri oldu."

Sinema alanında Türkiye'deki potansiyele vurgu yapan Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası alanda büyük bir marka olma potansiyelimiz var ve içeriklerimiz, Türk içerikleri, Türkiye'deki içeriklerin de yine uluslararası alanda, müthiş bir potansiyeli var. Sadece yapmamız gereken, bu potansiyele bütüncül bir yaklaşım sergilemek ve pazarımızı genişletmek."

"Daha önce yapmadığımız bir şeydi"

Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi) Başkanı John Bailey, verimli bir proje olan "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin önemine dikkati çekti.

Genç yapımcılarla çalışmak ve onlara destek vermek için güzel bir kalıp oluşturduklarını dile getiren Bailey, "Bizim için çok harikaydı çünkü tamamlanmış filmleri gördüğümüz film festivallerinin aksine, jüri üyeleriyle beraber yapımcıları dinleme ve onlara soru sorma fırsatı bulduk. Bazılarına bu şaşırtıcı geldi ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce yapmadığımız bir şeydi." şeklinde konuştu.

Jürinin titiz çalışması sonucu 12 özel hikaye finale kaldı.

John Bailey, Marie-Pierre Vallé ve Amra Bakšić Čamo gibi dünya çapında isimlerden oluşan jüri, Türkiye'nin zengin hikayelerini dünyanın dört bir yanına ulaştıracak 8 eseri belirledi.

Projeler TRT desteği ile uluslararası festivallere katılacak

Törende; 4 proje ortak yapım, 4 proje de ön alım ödülüne layık görüldü.

TRT, kazanan 4 projeye ortak olacak, 4 projenin de gösterim hakkını alacak. Eserler aynı zamanda uluslararası fonlara ve ortak yapım marketlerine yönlendirilecek.

Yapımı tamamlanan projeler ise TRT desteği ile uluslararası festivallere katılacak.

Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmler kazandırmak, bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak ve Türk sinemasının dünya ile buluşmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin kapanış programı, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: TRT Haber, AA