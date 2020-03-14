Van'da çığ düşen yol ulaşıma açıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ felaketi sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede çalışmalar sürüyor. Çığ sonucu kapatılan kara yolu ulaşıma açıldı.
Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığın ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan Bahçesaray kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığın ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan kara yolunda ekipler dün çalışma başlattı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalara ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde gerekli tedbirleri alarak yeniden çalışma yaptı.
Karla mücadele ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açtığı yolda, tedbir amaçlı araç geçişine izin verilmiyor.
Van'ın Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle toplam 41 kişi hayatını kaybetmişti. Felakette ilk gün 5 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düşmesi sonucu ise 36 kişi yaşamını yitirmişti.
Trafiğe kapatılan Van-Bahçesaray karayolunda kar kalınlığı 6 metreyi aşmıştı.