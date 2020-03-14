Kolonyaya talebin artmasıyla, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki atölyede de kolonya üretim çalışmaları hız kazandı. Günlük 40 ton olan üretim kapasitesi iki katına çıkartıldı. Kolonya üreten 50 mahkum, taleplere yetişmeye çalışıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Üretimden paketlemeye kadar mahkumlar görev alıyor

Atölye şefi Remziye Aslan, şunları söyledi:

"Koronavirüs vakasından sonra kolonya çamaşır suyu ve yüzey temizleyici gibi gruplarımıza inanılmaz derecede talep artışı oldu. Bu hem kurumlarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarından hem de vatandaşlardan. Bu da üretimimizdeki artışı beraberinde getirdi.

Günlük çalışma saatlerimiz vardiyalı sistemle bu artışa, talebe cevap vermek için ayarlandı."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Mahkumlar, kolonya üretiminden paketlenmesine kadar tüm aşamalarında görev alıyor.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Oğuz Karatoprak