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660 okul servisi trafikten men edildi
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı. 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen 660 servis aracı trafikten men edildi.
Aranan bin 493 kişi yakalandı. 3 bin 39 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:59
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