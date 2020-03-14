İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde "Güvenli Eğitim" uygulaması yapıldı. 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen 660 servis aracı trafikten men edildi.

Aranan bin 493 kişi yakalandı. 3 bin 39 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.