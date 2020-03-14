Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye giden sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri sürüyor.

Sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan'ın sınır kapısını açması için eylem yaptı.

Yunanistan güvenlik güçlerinin, Kastanies Sınır Kapısı önünde jiletli tellerden oluşturduğu barikata gelen kadın ve çocuklar "Avrupa, bize yardım et" sloganı attı.

Kadın ve çocuklara, erkekler de slogan ve alkışlarla destek verdi.

Önlemler artıyor

Kastanies Sınır Kapısı'nın önüne jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, önlemlerini artırıyor.

Sığınmacıların geçişini engellemek için sınır kapısına dün beton bloklar yerleştiren güvenlik güçleri, Meriç Nehri kıyısındaki telleri de güçlendirmeyi sürdürüyor.