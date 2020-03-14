İlköğretim okulları ve liselerde koronavirüs önlemleri kapsamında öne çekilen bir haftalık ara tatil başladı.

Gelecek haftadan itibaren evden eğitim sürecine geçilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ailelere işbirliği çağrısı yaptı, derslerle ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin bu hafta içinde yapılacağını duyurdu.

Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci haftaiçi size simülasyonlar ile anlatacağız. Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 14, 2020

Milli Eğitim bakanı Selçuk, açıklamasında, "Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm sürecin hafta içi simülasyonlar ile anlatılacağını belirtti. Bu çerçevede, derslerin nasıl izleneceği, hangi kanallardan yayın yapılacağı, EBA’nın kullanımı örnek videolarla aktarılacak.