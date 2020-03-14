Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'daki DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlılardan İ.H.G, W.K. ve H.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden W.K. ve H.H. tutuklandı, İ.H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suriye'de kalaşnikofla çekilmiş fotoğrafı bulunan H.H'nin terör örgütü DEAŞ saflarında savaştığı iddia edildi.
Etiketler: DEAŞ adana haberleriSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:19
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