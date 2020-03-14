İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.

[İstanbul'da sabah saatlerinde sisin etkili olduğu Tarabya sahili. Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de pazar günü akşam saatlerinde etkisini hissettireceği bildirildi.

Meteoroloji Samsun, Ordu ve Tokat için de yağış uyarısında bulundu.

Pazar akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların yükseklerde kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların hafta sonuna kadar Samsun, Ordu ve Tokat'ta aralıklarla devam edeceği kaydedildi.