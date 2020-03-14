İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
Türkiye'nin Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis, etkisini gündüz saatlerinde de göstermeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Tarabya'da deniz yüzeyinde görüş mesafesi birkaç metreye kadar indi.
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Türkiye'nin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalacak.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de pazar günü akşam saatlerinde etkisini hissettireceği bildirildi.
Meteoroloji Samsun, Ordu ve Tokat için de yağış uyarısında bulundu.
Pazar akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların yükseklerde kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, yağışların hafta sonuna kadar Samsun, Ordu ve Tokat'ta aralıklarla devam edeceği kaydedildi.
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