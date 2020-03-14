Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi.

Ekiplerin özel kıyafet giydiği çalışmaların yanı sıra havalimanında yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu.

[Yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu. Fotoğraf: İHA]

Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu.