Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da yoğun sis sürücüleri zorladı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü adeta kayboldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sisten adeta kayboldu.
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, sürücüler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İstanbul sis fatih sultan mehmet köprüsü yoğun sis istanbul sisSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 05:09
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