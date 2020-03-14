Aydın-Denizli Karayolu üzeri Pamukören Mahallesi yakınlarında, Mehmet Avcı yönetimindeki 09 F 6278 plakalı otomobil ile Osman Pehlivan’ın kullandığı 03 EY 215 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Avcı’yı Kuyucak Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza sonrasında Aydın-Denizli Karayolu’nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Mersin’den Adana istikametine seyir eden S.B. idaresindeki 33 NYL 92 plakalı otomobil ile karşıdan karşıya geçmek üzere olan Kadir Ayçoban isimli kişiye çarptı.

Ağır yaralanan Kadir Ayçoban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazadan sonra olay yerinde kaçan S.B. polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.