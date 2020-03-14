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Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 00.57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 2.40 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
Deprem, 23.51 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Ege denizi Muğla bodrum deprem AFADSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 01:19
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