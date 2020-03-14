Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engel oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.
Etiketler: sis Ordu-Giresun HavalimanıSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 01:35
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