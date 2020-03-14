Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için hızla yeni tedbirler alınıyor. Avrupa'da 9 ülkeye daha 17 Nisan'a kadar uçuş yasağı getirildi. Bu 9 ülkenin hudut kapılarından girişleri sabah saatlerinden itibaren başlayarak durduruldu. Hastanelere mesai saatlerinde ziyaretçi alınmayacak. Kamuda çalışan ve hamile engelli ya da kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak. Kararlar bilim kurulu toplantısında alındı. İçişleri Bakanlığı'da 81 il valiliği ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine Genelge yayımlandı.

9 ülkeye daha uçuş yasağı

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuş yasağı getirildi.

Kısıtlama sadece hava yollarında değil. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarında durduruldu. Ancak bu ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacak.

Hastanelere ziyaretçi kabulünde kısıtlamaya gidildi. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında ise sadece bir kişiye izin verilecek.

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi.

Kronik hastalığı bulunanlar 12 gün izinli sayılacak

Türkiye koronavirüse karşı teyakkuzda. Yeni önlemler Sağlık, Adalet, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanları'nın katıldığı bilim kurulu toplantısında alındı.

Rapor ile ilaç kullanan ve raporu dolan yaşlılar hastaneye gitmeden ilacını alabilecek.

Kamuda çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı olanlar 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Cezaevlerinde tutuklu avukat görüşmesine bir kısıtlama getirilmedi. Ancak personel dahil herkesin ateşi cezaevlerine her girişte ölçülecek.