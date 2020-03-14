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Bir anne daha evladına kavuştu
[Fotoğraf: DHA]
Bir annenin daha evlat hasreti sona erdi. PKK tarafından kandırılarak dağa çıkarılan H.D., Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.
2015 yılında PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı.
Emniyet güçlerinin ve ailesinin ikna çalışmaları sonucunda, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.
Bir anne daha 5 yıl aradan sonra evladına kavuştu. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/xhm0dgFrp8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2020
Şanlıurfa'dan İstanbul'a götürülen örgüt üyesi H.D. Jandarma Komutanlığı'nda ailesine kavuştu.
Etiketler: PKK kavuşan anne teslim olan teröristSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 11:10
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