Van'da sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında ekipler, çığ altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

İlk gün 5 kişi hayatını kaybetmişti

Felakette ilk gün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düşmesi sonucu ise 36 kişi yaşamını yitirdi.

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 41'e yükseldi.

Sağlık Bakanı: 4 hastanın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Koca, hastanelerde tedavisi devam edenlerin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek."

Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri çığ bölgesinde alan taraması yapıyor. Çalışmalara dedektör köpekler de katılıyor.

Bahçesaray yolunda önlem alan jandarma, güvenlik nedeniyle çığ bölgesine geçişlere izin vermiyor.

Çevre illerden gelen 112, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri de yakın bir bölgede hazır bekletiliyor.