Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren, Erzincan'da ise sabah ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (70-90 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da hava durumu

Gece en düşük hava sıcaklıkları Ağrı'da sıfır, Erzurum ile Kars'ta 1, Iğdır ile Ardahan'da 2 ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 10, Erzincan'da 9, Erzurum ile Ardahan'da 5 ve Kars ile Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 41, Kars'ta 12, Erzurum'da 6, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 28, Kars Sarıkamış'ta 63, Erzurum Palandöken'de 73 santimetre ölçüldü.

Çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor

Bölge genelinde gece ve sabah beklenen kuvvetli buzlanma ile dona, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda ise çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, özellikle Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksama, tipi, çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.