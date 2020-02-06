Giresun-Dereli kara yolunda toprak kayması
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Giresun'un Duroğlu beldesinde toprak kayması meydana geldi. Kayaların düşme anı kameraya yansıdı.
Heyelan, Giresun-Dereli karayolunun 16. kilometresinde Duroğlu Beldesinde meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kaya parçalarının yola düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Heyelan anında yoldan araç geçmemesi can kaybını önledi. Ulaşıma kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.
Etiketler: giresun Duroğlu dereli kara yoluSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:58
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