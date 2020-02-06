Adıyaman'ın merkez Bahçelievler Mahallesinde sokak ve caddelerden motosikletiyle atık kağıt ve plastik toplayan bir kişinin topladığı atıklar seyir halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

Alev alan atıklarla ilerleyen motosikleti fark eden vatandaşlar, sürücüye seslenerek durmasını söyledi. Sürücü, motosikleti durdurarak, kovalarla taşıdığı suyla alevleri söndürmeye çalıştı.

Sürücünün yaptığı müdahaleler yetersiz kalınca vatandaşlarda buldukları kovalarla su taşıdı. Yoğun çabalar sonucu yangın söndürüldü.

Olay sonrasında motosiklet sürücüsü yanmaktan kurtulurken motosiklette ise maddi hasar meydana geldi.