Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları devam ediyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.
[Fotoğraf: AA]
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.
[Fotoğraf: AA]
Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor.
Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.
[Fotoğraf: AA]
İkinci çığ felaketinin ilk görüntüler
Etiketler: van bahçesaray UMKE karabet tüneli jak çığ arama kurtarma çalışmaları AFADSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:59
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