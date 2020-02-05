Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

"Bölgeye yeni kurtarma ekibi sevk edildi"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "arama çalışmalarına katılan kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü, çığ altında kalanlar var. Bölgeye yeni kurtarma ekipleri sevk edildi" dedi.

Bilmez, çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas da son durumu TRT Haber'e anlattı:

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas arama yaparken çığ altında kalanlar ile ilgili son durumu @trthaber'e aktardı. pic.twitter.com/bLueC0DYgp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

"2 cenazemizi götürüyorduk, orada çalışmalar devam ediyordu. Bazı vatandaşlarımız aynı yolu kullanmak istedi. Çığ yerinde de ekipler çalışmalarını devam ettiriyorlardı. Biz de ulaşamıyoruz kendilerine. Diğerleri de kaç kişi kalmış net bir bilgi yok elimizde.

25 kişi çıkarılmış, 5 aracın şu an operatörleriyle birlikte çığ altında olduğu bilgisini aldık. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Çok yoğun kar yağışı var, hava soğuk. Her şeye rağmen ekipler çalışıyorlar. Yaralıların hayati tehlikesi yok."

"Çalışmalara katılan vatandaşlar çığ altında kaldı"

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar da çığ altında kalan AFAD personelinin kendi imkanlarıyla çıktığını ancak çalışmalara katılan vatandaşların çığ altında kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ hadisesi ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

5 kişi hayatını kaybetti

Van-Bahçesaray kara yolunda 3 bin rakımlı Karabet mevkisinde bir kepçe kapanan yolu açmaya çalışıyordu. Yolcu minibüsü ise zincir takmak için yolda durduğu sırada çığ meydana geldi.

Minibüs ile iş makinesi karla beraber sürüklendi, dereye yuvarlandı. 2 araç da çığ altında kaldı.

7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 5 kişi hayatını kaybetti.