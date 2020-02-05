Van-Bahçesaray kara yolunda, 3 bin rakımlı Karabet mevkiinde bir kepçe kapanan yolu açmaya çalışıyordu. Yolcu minibüsü ise zincir takmak için yolda durduğu sırada çığ meydana geldi.

Minibüs ile iş makinesi karla beraber sürüklendi, dereye yuvarlandı. 2 araç da çığ altında kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Çığın altından çıkmayı başaran kepçe operatörü, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi, kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye ulaşan ekipler çığın altındakileri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Çalışmalara eğitimli köpekler de katıldı.

Kepçe operatörü yaşadıklarını anlattı

Çığın altında kalan iş makinesinden imkanlarıyla yaralı kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle, 25 dakika çığ altında kaldıktan sonra camı kırarak araçtan çıkabildiğini söyledi. Karagülle, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şantiye şefimiz ve ekip başımız arkamdan geliyordu. Minibüsü geçtikten kısa süre sonra ani bir çığ geldi. Duraksadım sonra yolu açayım diye devam ettim. Daha önce olmuş bir kazayı tespit etmemiz gerekiyordu. Çığın çok büyük olduğunu görünce ikinci makineye ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Geri gelerek şefe ilettim. Onlar ikinci makine için harekete geçti, ben de orada kaldım. Minibüs sürücüsüne zincirlerini tak geri dönelim dedim. Çünkü yolda yoğun tipi vardı, görüş yoktu. Minibüs sürücüsü 'İstersen bir daha dene yolu açabilirsen belki evimize ulaşırız yanımızda çocuklar var' dedi."

[Fotoğraf: AA]

"İkinci kez çığ düştü"

Yolu açmak için harekete geçtiğinde ikinci çığın düştüğünü belirten Karagülle, şunları söyledi:

"Hareket ettiğim anda çığ düştü ve ne olduğunu anlayamadım. Makine dereye yuvarlandı. Bir süre bekledim, minibüstekiler gelir beni kurtarır diye düşündüm. 20-25 dakika bekledikten sonra kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Camı kırarak çıktım, üzerimde biraz kar tabakası vardı. Işık görünce çekicin sapıyla kırıp çıktım. Minibüsü aradım ancak bulamadım. Sonra yola çıktım ve köye doğru yürümeye başladım. Gelen bir minibüse bindim ve durumu anlattım. Beni hastaneye yetiştirdiler sonra da gerekli yerlere haber verdiler."

[Fotoğraf: AA]

5 kişi hayatını kaybetti

Çığın altında kalan minibüse saatler sonra ulaşıldı, araçtan 4 kişinin cenazesi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaralıları hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı açıklama yapan Vali Bilmez, 1 yaralının da hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede arama çalışmaları tipi ve yoğun kar yağışı altında devam ediyor.