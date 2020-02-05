Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili..
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili bitti. Okullar açıldı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre ikinci dönem başladı.
Yarıyıl tatili bitti
Birinci dönem ara tatilini 15-22 Kasım arasında yapan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yaptılar. 17 Ocak Cuma günü tatile giren okullar bugün eğitime başladı.
İkinci ara tatil Nisan’da
İkinci dönem ara tatili ise 3 Nisan Cuma günü başlayacak. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecek.
Yaz tatili ne zaman?
3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.
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