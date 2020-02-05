2020 özel eğitim desteği tutarı belli oldu
Haber Giriş:
2020 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarları belli oldu. Bireysel eğitim için verilen aylık 790 liraya, grup eğitimi için verilen destek ise 221 liraya yükseltildi.
2020 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile, daha önce özel eğitim alan kişilere bireysel eğitim için verilen aylık 632 liralık destek, 790 liraya yükseltildi.
Grup eğitimi için ise verilen 177 liralık destek 221 lira olarak belirlendi.
Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.
Etiketler: resmi gazete eğitim desteği Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 04:15
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