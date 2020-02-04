Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ilk ayında 125 milyon 821 bin 148 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında 112 milyon 928 bin 809 dolar olan ihracat, bu dönemde yüzde 11 artış göstermiş oldu.

Bölge illeri arasında en yüksek oranlı artış yüzde 24 ile Trabzon ihracatında yaşandı.

Ürün olarak da 81 milyon 746 bin 708 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 18 milyon 346 bin 143 dolarla yaş meyve sebze ürünleri, 3 milyon 217 bin 502 dolarla madencilik ürünleri ihracatı izledi.

Doğu Karadeniz'den Ocak 2020'de 75 ülkeye ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Polonya oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 47, Rusya Federasyonu'na ihracat yüzde 43, Polonya'ya ihracat yüzde 31 arttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölge ihracatının, 2020 yılının ilk ayına yüksek oranlı artışla başlangıç yaptığını belirtti.

Yeni sezondan umutlu olduklarına işaret eden Kalyoncu, uluslararası piyasalarda Türkiye algısı ve Türk ihracatçısının imajının her geçen gün yükselmesi, buna bağlı olarak Türk ürünlerine tercihin artmasıyla 2020 yılındaki ihracatın çok daha üst noktalara ulaşacağından ümitli olduklarını kaydetti.