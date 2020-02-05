Bakan Albayrak: Kazanımlarımızı daha da ileri taşıyacak yol haritamızı ele aldık
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 4, 2020
2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık. pic.twitter.com/QkGGqFTN9r
Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık."
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