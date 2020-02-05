Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.



2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık. pic.twitter.com/QkGGqFTN9r — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 4, 2020

Bakan Albayrak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık."