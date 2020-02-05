Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ hadisesi ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

5 kişi hayatını kaybetti

Van-Bahçesaray kara yolunda 3 bin rakımlı Karabet mevkisinde bir kepçe kapanan yolu açmaya çalışıyordu. Yolcu minibüsü ise zincir takmak için yolda durduğu sırada çığ meydana geldi.

Minibüs ile iş makinesi karla beraber sürüklendi, dereye yuvarlandı. 2 araç da çığ altında kaldı.

7 kişi yaralı olarak kurtarılırken 5 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü

Kayıp olan kişileri arama çalışmalarına katılan ekibin de üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye yeni ekip sevk edildi.