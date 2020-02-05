Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Fırat Kalkanı, DEAŞ'la mücadelede yürütülmüş tek ciddi operasyondur"

Adana mutabakatı bize Suriye sınırında terörle mücadele yapma yetkisi veriyor. Biz onun gereği olarak oradayız. Fırat Kalkanı Operasyonu, DEAŞ ile mücadelede yürütülmüş tek ciddi operasyondur.

PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin ülkemize karşı saldırılarının merkezi olarak kullandıkları Afrin'e yöneldik. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı kırılmış olmasına rağmen güney sınırlarımız boyunca terör koridoru kurma gayretleri hiç durmadı.

"Saldırı, Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır"

İdlib'deki saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Nitekim anında yaptığımız operasyonla 76 kişiyi orada etkisiz hale getirdik. Fazlası var azı yok. Taraflardan biri uymayacaksa bu mutabakatlar neden yapılıyor. Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşadığının farkında değil miyiz.

"Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak"

Mutabakatların ihlali anlamına gelecek hiçbir adıma göz yumulmayacak. Putin'le görüşmemde rejimin Soçi mutabakatına uygun bölgeye çekilmesini istedim. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

"Rejimin ihlalleri en mukabil şekilde cevaplandırılacak"

Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır.

"Saldırıların aidiyetine bakılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır"

TSK'nın hava ve kara unsurları, tüm harekat bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler ve gerektiğinde operasyon yürütecekler. Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkının kontrolüne bırakılmalıdır.

Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez.

"Putin'le tekrar bir araya geleceğiz"

Madem terör örgütü saldırıları garantör ülkeler tarafından durdurulamıyor, bizim bu işi bizzat yapmamız kaçınılmaz hale gelecektir.

Ekiplerimiz Suriye ve Libya konusunda görüşmeler yaptıktan sonra Putin'le tekrar bir araya geleceğiz.

"Suriye’de sadece Türkiye’nin varlığından rahatsızlık duyuluyor"

Suriye'de herkes var, elbette Türkiye'de var. Buna karşılık Suriye’de sadece Türkiye’nin varlığından rahatsızlık duyuluyor. Diğerlerinin sözü dahi edilmiyor. Bu rahatsızlığı da en çok da Suriye krizinin bugünlere gelmesine neden olanlar dile getiriyor. Onların derdi, 'biz PYD, YPG'yi yani PKK'yı nasıl fazla silahlandırırız, öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler.' Dertleri bu.

Türkiye'nin Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur. Ne zaman ki ülkenin tamamını temsil eden bir yönetim gelir, terör örgütleri Suriye topraklarını terk eder, işte o zaman Türkiye'nin orada bir işi kalmaz.

Filistin ve Kudüs meselesi

Türkiye olarak hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer mesele Filistin ve Kudüs'tür. Açıklanan planın yegane hedefi, 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır.

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