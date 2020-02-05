İletişim Başkanlığı, İdlib'de yaşananlarla ilgili olarak, "Türkiye, ulusal güvenliğini korumak ve Suriye'deki iç savaş sonrası yeni bir göç dalgasının oluşmasını önlemek için İdlib Mutabakatı çerçevesinde, bölgede istikrarı sağlamak adına kararlılıkla hareket etmeye devam ediyor" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesabından yayınlanan infografikle, İdlib'de yaşananlar madde madde anlatıldı.

Türkiye, ulusal güvenliğini korumak ve Suriye'deki iç savaş sonrası yeni bir göç dalgasının oluşmasını önlemek için İdlib Mutabakatı çerçevesinde, bölgede istikrarı sağlamak adına kararlılıkla hareket etmeye devam ediyor. pic.twitter.com/qbVNxEo7lj — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 4, 2020

İdlib neden önemli?

Başlıklardan ilkinde, "İdlib Neden Önemli" sorusuna cevap verildi.

"İdlib'de iç savaş öncesi 1,5 milyon olan sivil nüfus iç savaş sonrası 4 milyona yaklaşmıştır. Suriye rejiminin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla bölgede daha ciddi boyutta bir insani felaketin ve yeni bir göç dalgasının oluşması muhtemeldir."

İdlib mutabakatı hakkında bilgi de paylaşıldı.

"Bu mutabakat sayesinde rejimin bölgeye saldırıları durdurulmuş, büyük mülteci göçleri ve insani trajedilerin yaşanmasının önüne geçilmiştir."

"Saldırı, Rusya ile yapılan İdlib mutabakatına açıkça aykırıdır"

Suriye Rejim'in Türk askerine saldırısı da, "İdlib'de Neler Oluyor?" başlığı altında ele alındı.

"Bu saldırı Rusya ile yapılan İdlib mutabakatına açıkça aykırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye rejimi tarafından yapılan bu saldırıya angajman kuralları çerçevesinde karşılık vermekte ve rejim hedefleri imha edilmektedir."

"Öne Çıkan Açıklamalar" kısmında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarına yer verildi.

Hazırlanan infografikte, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Türkiye'nin 12 gözlem noktası olduğu da hatırlatıldı.