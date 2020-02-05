Türkiye'nin dört bir yanından toplanan kara salyangozları, başta Fransa ve İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sofraları süslüyor.

Tereyağı, maydanoz ve sarımsakla hazırlanan salyangozların en önemli aşamasını Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumundaki atölye oluşturuyor. Yılda 70 milyonluk salyangoz dolması ihracatının 20 milyonu bu atölyeye ait. Burada kurulan atölyenin çalışanları ise mahkumlar.

Bir balıkçılık firması tarafından 2014’ten bu yana gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaklaşık 650 mahkum atölye ile yeniden hayata tutundu.

Çalışmalar, hafta içi her gün sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar sürüyor. Bu projede görev alan mahkumlar işlerini severek yapıyor. Kazandıkları parayla ailelerine yük olmadan geçindiklerini söyleyen mahkumlar, yeni bir mesleği tanımanın mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Hükümlülere ödeme yapılıyor

Atölye sayesinde hem hükümlüleri topluma kazandırdıklarını hem ekonomiye katkı sağladıklarını anlatan Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zekeriya Sancaktar, şöyle konuştu:

"Kurumumuz ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yaklaşık 5,5 yıldır cezaevinde bulunan atölyemizde mahkumlar tarafından kara salyangoz kabuğu tamiri yapılıyor. 2014’ten bu yana atölyemizde 650 ila 700 hükümlü çalıştırdık. Bu hükümlülere bakanlığımızın önerdiği şekilde ödeme yapıyoruz. Bu kişilerin sigortalarını yatırıyoruz. Onlar buradan bir iş ve meslek kursu şeklinde eğitim alarak yeni şeyler öğreniyorlar. Hükümlülerimizin topluma karışmaya hazır hale gelmeleri için atölyemiz çok faydalı oluyor. Buradan çıktıklarında aynı firmaya karşı aralarında bir yakınlık doğuyor. Aileleriyle birlikte fabrikada çalışabiliyorlar. Buradan çıktıktan sonra evlerinin geçimini sağlıyorlar. Burası onlar için güzel bir iş fırsatı."

[Fotoğraf: DHA]

Yılda 30 ton salyangoz kabuğu işleniyor

Zekeriya Sancaktar, kabukların üzerindeki küçük deliklerin insan sağlığına zararı bulunmayan gıda jeli ile kapatıldığını söyledi.

"Bunlar tamirin ardından yıkanıp temizlendikten sonra Bilecik'teki fabrikaya gidiyor. Pişmiş tereyağı salyangoz kabukların içine konduktan sonra yurt dışına ihracı gerçekleşiyor. Biz sadece bu atölyede kabukların tamirini yapıyoruz. Atölyemizde ayda 3, yılda ise 30 ton salyangoz kabuğu işleniyor."