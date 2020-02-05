Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

YKS 2020 başvuruları yarın başlıyor

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS için başvurular yarın 6 başlıyor. YKS başvurularının biteceği tarih ise 3 Mart. Geç başvuru günü ise 18 Mart 2020’den 19 Mart 2020 saat 23:59’a kadar.

YKS 2020 sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

KPSS 2020 sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS Lisans sınavı yani Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu 19 Temmuz’da yapılacak. 2020 KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) ise 9 Ağustos’ta olacak. KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 8 Kasım’da yapılacak.

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

5 Mayıs’ta başlayacak olan 2020 KPSS Lisans sınavı başvuruları 15 gün sürecek. Başvurular 20 Mayıs’ta sona erecek. Geç başvuru günü ise 9 Haziran 2020’den 10 Haziran 2020 saat 23:59’a kadar.

12-25 Ağustos tarihleri arasında KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular alınacak. 8 Eylül 2020 ile 9 Eylül 2020 saat 23:59 arasında da geç başvuru dönemi.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 21 Ağustos ile 7 Eylül arasında alınacak. 22 Eylül’den 23 Eylül 23:59’a kadar olan bir günlük süreçte de adaylar başvuru yapabilecek.

ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.