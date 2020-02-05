Binlerce öğrenci üniversite heyecanı yaşıyor. İlk adımları ise başvuru. ÖSYM’nin yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 6 Şubat’ta başlıyor, 3 Mart’a kadar devam edecek. YKS için geç başvuru tarihi ise 18-19 Mart olarak belirlendi.

Peki, sınav başvurusu nasıl yapılacak? Öncelikle, sınava başvuracak adayların ortaöğretim kurumlarının son sınıfında olması veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olması gerekiyor.

İlk sınav ne zaman?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinden başvurularını yapabilecek.

3 oturumda gerçekleştirilecek olan 2020 YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.