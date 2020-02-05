Gaziantep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Kanat’a ait kuzu doğumundan 1 ay sonra telef oldu.

2 kuzunun daha hastalanması üzerine inceleme başlatan ekipler, hayvanlarda veba olduğunu belirledi.

[Fotoğraf: İHA]

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasta olan kuzulardan alınan numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Beyler Mahallesi ve çevresinde toplam 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılanırken, mahalleye canlı hayvan giriş çıkışı da yasaklandı.