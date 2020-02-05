İslahiye'de veba vakası: 7 bin küçükbaş hayvan aşılandı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi. Bu nedenle 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılandı.
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Kanat’a ait kuzu doğumundan 1 ay sonra telef oldu.
2 kuzunun daha hastalanması üzerine inceleme başlatan ekipler, hayvanlarda veba olduğunu belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasta olan kuzulardan alınan numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.
Beyler Mahallesi ve çevresinde toplam 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılanırken, mahalleye canlı hayvan giriş çıkışı da yasaklandı.
Etiketler: veba vakası telef olan kuzu küçükbaş hayvan IslahiyeSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 11:51
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