Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019", Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi arttı. Toplam nüfus 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.

39 ilçeli kentin en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı ise 6 milyon 597 bin 426 olarak verilere yansıdı.

En kalabalık ilçeler

Kentin en yüksek nüfusuna sahip ilçesi 954 bin 579 ile Esenyurt olurken, Küçükçekmece'nin nüfusu 792 bin 821, Bağcılar'ın nüfusu 745 bin 125'e ulaştı.

İlçelerin nüfus sıralaması ise şöyle:

- Esenyurt / 954 bin 579

- Küçükçekmece / 792 bin 821

- Bağcılar / 745 bin 125

- Pendik / 711 bin 894

- Ümraniye / 710 bin 280

- Bahçelievler / 611 bin 59

- Sultangazi / 534 bin 565

- Üsküdar / 531 bin 825

- Maltepe / 513 bin 316

- Gaziosmanpaşa / 491 bin 962

Birçok Avrupa ülkesini geçti

İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı, Avrupa'da Danimarka, Estonya, İrlanda, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Andorra, Kosova, San Marino, Bosna Hersek ve Moldova'yı geride bıraktı.

2019 verileri bulunmayan Bosna Hersek'in 2018 nüfusu 3 milyon 502 bin 550, Moldova'nın 3 milyon 547 bin 539 olarak kayıt altına alınmıştı.

Komşu ülkeler Gürcistan'ın 3 milyon 723 bin 464, Ermenistan ise 2 milyon 965 bin 269 nüfusla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin gerisinde kaldı.

Nüfusu en hızlı artan ilçe

Nüfusu en fazla artan ilçeler sıralamasında ise 63 bin 459 artışla Esenyurt ilk sırayı alırken, bu ilçeyi 32 bin 424'le Başakşehir, 24 bin 75'le Kadıköy, 22 bin 590'la Sancaktepe, 22 bin 504'le Küçükçekmece, 20 bin 887'yle Beylikdüzü izledi.

2018-2019 verilerinde nüfusunda en az değişim olan ilçe Güngören olurken, ilçedeki nüfus 110 artışla 289 bin 331'den 289 bin 441'e yükseldi.

2018'de İstanbul'un ilçelerinin nüfus bazında sıralaması Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kadıköy, Esenler, Kağıthane, Fatih, Avcılar, Başakşehir, Ataşehir, Sancaktepe, Eyüpsultan, Sarıyer, Beylikdüzü, Sultanbeyli, Güngören, Zeytinburnu, Şişli, Bayrampaşa, Arnavutköy, Tuzla, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde gerçekleşmişti.

11 ilçenin sıralaması değişmedi

İlçeler 2019'da ise Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Bahçelievler, Sultangazi, Üsküdar, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Esenler, Avcılar, Kağıthane, Fatih, Sancaktepe, Ataşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Tuzla, Çekmeköy, Büyükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Bakırköy, Silivri, Beşiktaş, Çatalca, Şile ve Adalar şeklinde sıralandı.

Verilere göre son 11 ilçenin sıralamadaki yeri değişmezken, Başakşehir 17. sıradan 13. sıraya çıkarak en büyük yükselişi kaydetti.

Bu ilçenin dışında Sultangazi 8. sıradan 7'ye, Arnavutköy 28. sıradan 26'ya, Kadıköy 12. sıradan 11'e, Avcılar 16. sıradan 15'e, Sancaktepe 19. sıradan 18'e, Beylikdüzü 22. sıradan 21'e Zeytinburnu 25. sıradan 24'e yükseldi.